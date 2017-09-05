Xiaomi Mi A1 adını taşıyan yeni telefonunu tanıttı. Şirketin Hindistan pazarı için hazırladığı yeni amiral gemisi cihazı, “Xiaomi tarafından tasarlandı, Google’ın gücünü taşıyor” etiketiyle gözler önüne çıktı. Akıllı telefonda 1080p çözünürlüklü 5.5 inç ekran bulunuyor. Metal kasalı Mi A1’in arkasında iki kameralı bir kurulum yer alıyor. Kurulumdaki telefoto lens, 2x yakınlaştırma ve portre çekimlerde alan derinliği gibi özellikler sunuyor.

Xiaomi söz konusu sistemin iPhone 7 Plus’ın kamera kurulumuna benzerliği konusunda oldukça açık davranıyor. Şirket tarafından yapılan Twitter paylaşımında, 12 megapiksel çözünürlüklü iki lensten oluşan sistemin iPhone 7 Plus’ın sistemine olan benzerliğinden açıkça bahsediliyor.

Mi A1’de Qualcomm Snapdragon 625 işlemci bulunuyor. Bu işlemciye 3080 mAh kapasiteli pil eşlik ediyor. Böylelikle performans ve pil ömrü konusunda denge sağlanmış oluyor. USB-C girişi üzerinden şarj edilen telefon, kutusundan 380V şarj cihazıyla çıkıyor.

Xiaomi’nin yeni akıllı telefonunun en ayırt edici özelliği olarak ise yazılımı öne çıkıyor. Google’ın Android One programının bir parçası olan telefon, saf Android yüklü olarak geliyor. İşletim sisteminin üzerinde Xiaomi’nin MIUI kullanıcı arayüzü bulunmuyor.

Android One programı bundan üç yıl önce hayata geçmişti. Google söz konusu program çerçevesinde Android deneyimini giriş seviyesi telefonlara uygun hâle getiriyor. Programın kapsamını genişletmek isteyen Google, bunun için ürün portföyüne yeni ürünler eklemeyi sürdürüyor.

Mi A1, yıl sonu itibarıyla Android One güncellemesini almış olacak. Xiaomi’den yapılan açıklamada, telefonun 2018’de yayınlanacak Android P güncellemesiyle tanışacak ilk cihazlardan biri olacağı belirtildi.

Xiaomi’nin Hindistan’daki marka imajı oldukça kuvvetli. IDC’nin açıkladığı son rakamlara göre, şirket akıllı telefon pazarında yüzde 17’lik bir paya sahip. Pazarın zirvesinde yüzde 24 ile Samsung yer alıyor. Redmi Note 4 ve Redmi 4 sayesinde satışlarını yıllık bazda yüzde 328 oranında artırmayı başarmıştı.

Mi A1’in 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip versiyonu için 14 bin 999 rupi (807 TL) ödemek gerekiyor. Bu rakam Hindistan standartları için yüksek olsa da, One Plus 5 ve iPhone 7 Plus gibi telefonların yarısı seviyesinde.

Xiaomi Mi A1 başka ülkelerde de satılacak

Xiaomi’nin yeni akıllı telefonu, sadece Hindistan’da satılmayacak. Mi A1; Asya’da 13, Avrupa’da 10, Orta Doğu ve Afrika’da 10, Orta ve Güney Amerika’da 4 ülkede satılacak. Telefon 12 Eylül itibarıyla raflardaki yerini alacak.