Xiaomi’nin nisan ayında duyurusunu gerçekleştirdiği 2017 model amiral gemisi Android telefonu Xiaomi Mi 6 Türkiye’de satışa sunuluyor. Alışveriş sitesi Hepsiburada.com altında bir mağazası bulunan Xiaomi, burada yeni akıllı telefonunu listelemeye başladı.

Şu an için satışı gerçekleştirilmeyen Xiaomi Mi 6’nın 15 Hazirandan itibaren dağıtıma çıkacağı belirtiliyor. Telefonun 64 GB kapasiteli versiyonu 1999 TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Xiaomi şu an için Mi 6’nın sadece siyah renkli versiyonunu sergiliyor. Ancak belki zamanla telefonun diğer renk seçeneklerinin de satışa çıktığını görebiliriz. Telefonun yurt dışında, örneğin Hindistan’da 11 farklı renk seçeneğiyle satışa sunulduğu belirtilmişti.

Xiaomi Mi 6’nın teknik özelliklerini hatırlatacak olursak, telefonda 5.15 inç, 1080 x 1920 piksel IPS LCD ekran bulunuyor. Günümüzde Android telefonlarda büyüklüğü 5.5 inç üstü, Full HD’den daha fazla çözünürlük sunan ekranları görmeye alıştık. Mi 6 bu açıdan bir istisna niteliğini taşıyor, yine de kullanıcıları keskin ve kaliteli bir görüntülerin sunulduğu bir ekran bekliyor. 5.15 inç ekran için Full HD çözünürlük gayet yeterli.

İşlemci tarafında Qualcomm’un 2017 model üst sınıf işlemcisi Snapdragon 835’i görüyoruz. Buna 6 GB RAM eşlik ediyor. Telefonun hem 64 GB hem de 128 GB kapasiteli seçenekleri var, ancak Xiaomi şu an için sadece 64 GB kapasiteli versiyonu getiriyor.

Mi 6’nın arkasında 12 megapiksel çözünürlüklü iki lens yer alıyor. Bunlardan bir tanesi f/1.8 diyafram ve OIS, diğeriyse f/2.6 diyafram değerine sahip. Çift renkli LED flaş da kamera sistemine dahil edilmiş. Telefonla 4K video kaydı yapılabiliyor. Önde de 8 megapiksel, 1080p Full HD video kayıt destekli bir selfie kamerası bulunuyor.

USB-C portu üzerinden şarj edilen Mi 6, Quick Charge 3.0 hızlı şarj desteğine sahip. Telefonun 3350 mAh kapasiteli pili de bir günü rahatlıkla çıkaracak bir çalışma ömrünü sunacak gibi görünüyor.

Hepsiburada.com, Xiaomi Mi 6’yı satın almak isteyenler için bir onarım paketini de isteğe bağlı olarak sunuyor. Ayrıca ithalatçı garantisi kapsamında 24 aylık garanti de telefonla birlikte sunuluyor. Şu an için ön siparişe açılmış olan telefon, kargo ücretiyle birlikte 2013 TL civarında bir maliyetle müşterilerin oluyor. Bugün ön sipariş verdiğinizde 15 Haziran tarihinde kargoya verileceği de alışveriş sitesi tarafından not ediliyor.

Snapdragon 835 işlemcili, çift kameralı telefonlar neredeyse 4000 TL’ye varan fiyata satılırken, onların neredeyse yarı fiyatına, güçlü bir telefona sahip olma fırsatı gerçekten ilgi çekici. Ekranı diğerlerinden daha küçük ve düşük çözünürlüklü olsa da, buna değer gibi görünüyor.