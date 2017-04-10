Görece iyi özellikleri uygun fiyatlar eşliğinde sunması sayesinde Xiaomi, Çin akıllı telefon pazarının en önemli oyuncularından biri haline gelmişti. Telefonlarının barındırdığı özellikler, Xiaomi’nin tüm dünyada adından söz ettirmesini de sağlamıştı. Bir süredir sessiz kalan şirket, yeni amiral gemisi telefonuyla yeniden sahnedeki yerini almaya hazırlanıyor. Xiaomi Mi 6, büyük bir ihtimalle yarın (11 Nisan) resmiyet kazanacak.

Xiaomi, 6 Nisandan bu yana Çin’in popüler sosyal ağı Weibo’daki sayfasında Mi serisinin geçmiş amiral gemilerine dair paylaşımlarda bulunuyor. Bugün söz konusu paylaşımların sonucusunu yapan şirket, takipçilerine Mi 5’i hatırlattı. Bu durum Mi 6’nın tanıtılacağına dair bir doğrulama olmasa da, paylaşımların tamamlanması ve şirketin yarın Hong Kong’da düzenleyeceği etkinlik arasında bir ilişki kurmak kulağa çok garip gelmiyor. Xiaomi’nin hayranlarına WeChat üzerinden 11 Nisanı beklemelerine dair bir mesaj göndermesi de, bu ihtimali kuvvetlendiriyor.

Samsung Galaxy S8 ile ilgili pek çok özellik resmi duyuru öncesinde sızmıştı. Mi 6 için bu denli büyük bir sızıntıdan söz etmek mümkün olmasa da, akıllı telefonun pek çok özelliği şimdiden biliniyor. Qualcomm Snapdragon 835 işlemci, Sony IMX 386 sensör barındıran iki adet 13 megapiksel çözünürlüklü arka kamera, Sony IMX 268 sensörlü 8 megapiksel çözünürlüklü ön kamera telefonun özellikleri arasında sayılıyor. İşlemciye bir versiyonda 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanının, bir diğer versiyonda ise 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanının eşlik etmesi bekleniyor.

Xiaomi Mi 6 ekran çözünürlüğü için de iki seçenek sunabilir

Akıllı telefonun 5.2 inç bir ekrana sahip olması, ancak ekran çözünürlüğü konusunda Quad HD ve Full HD olmak üzere iki seçenek sunulması bekleniyor. Kutusundan Android 7.1.1 Nougat işletim sistemiyle çıkması öngörülen telefona dair resmi ve kesin bilgiler için yarına kadar sabretmek gerekiyor.