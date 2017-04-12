Şubat ve mart aylarında tanıtılan akıllı telefonların önemli bir kısmı nisan itibarıyla raflardaki yerini almış durumda. Ancak bu gruba yeni akıllı telefonlar da eklenmeye devam edecek gibi görünüyor. Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni amiral gemisi telefonu Mi 6’yı 19 Nisanda resmen tanıtacağını açıkladı. Xiaomi Mi 6, nisan ayı bitmeden Çin’de raflarda olacak.

İnternete sızan bir benchmark testi sonucu ise Mi 6’da hangi bileşenlerin olduğu konusunda şimdiden fikir edinmeyi sağlıyor. 5.1 inç ekranın 1080p çözünürlükte olması kulağa pek etkileyici gelmese de, Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ve ona eşik eden 6 GB RAM ile 128 GB dahili depolama alanı heyecan uyandırmayı başarıyor. Akıllı telefonun 5.7 inç ekrana sahip Mi 6 Plus isimli bir versiyonu üzerinde de çalışıldığı iddia ediliyor.

Bu yıl akıllı telefon pazarında yaygın trend olarak ekran çerçevelerinin iyice küçültülmesi öne çıkıyor. Xiaomi, geçtiğimiz yıl duyurduğu Mi Mix ile söz konusu eğilimin oluşması için ilk kıvılcımı çakmıştı. LG ve Samsung’da yeni amiral gemisi telefonlarında bu ışığı takip etmişti.

Xiaomi Mi 6 kompakt ekranlı bir telefon arayanlar için uygun bir seçenek olabilir

Xiaomi de bu yoldan yürümeye devam ettiği takdirde 5.1 inç ekranlı Mi 6, piyasadaki en kompakt akıllı telefonlardan biri olabilir. Mi 6’nın Qualcomm Snapdragon 835 işlemci barındıran diğer telefonlara (Samsung Galaxy S8 ve Sony Xperia XZ Premium) kıyasla daha küçük bir ekrana sahip olduğunu belirtmekte de fayda var.