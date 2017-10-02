Xiaomi eylül ayında 10 milyondan fazla akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirmeyi başardı. Çinli şirket adına önemli olarak nitelenebilecek bu başarıyı, CEO Lei Jun duyurdu. Jun, açıklamayı Çin’in popüler sosyal ağı Weibo aracılığıyla yaptı.

Jun’un paylaştığı rakamlar, şirket adına bir ilki gösteriyor. Çin’in popüler akıllı telefon üreticisi, ilk defa bir ay içinde bu kadar fazla cihaz sevk etmeyi başardı. 2017’nin ikinci çeyreğinde 23.2 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştiren şirket, bu performansıyla dünya genelindeki sıralamada beşinci sıraya yerleşmişti.

Şirketin bu başarıyı yakalamasında Hindistan pazarındaki performansı önemli bir rol oynamış gibi görünüyor. Xiaomi geçtiğimiz ay sevkiyatını gerçekleştirdiği 10 milyon telefonun yüzde 10’luk kısmını iki gün içinde Hindistan’da sattı.

Xiaomi 2016’ya kıyasla daha iyi bir performans sergiliyor

Şirket, Hindistan’ın en önemli dini günlerinden biri olan Diwali için düzenlenen indirim kampanyaları sırasında ciddi satış rakamlarına ulaşmayı başarmıştı. Şirketin temiz bir Android arayüzüne sahip modelleri Mi Note 3 ve Mi A1 de geçtiğimiz ay satışa sunulmuştu. 2016’nın genelinde 58 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştiren Xiaomi, 2017 sona erdiğinde bu rakamın üzerine çıkacak gibi görünüyor.