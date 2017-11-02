Xbox One X 1440p çözünürlüklü ekranları destekleyecek

Microsoft, yeni oyun konsolu Xbox One X’in 4K kapasitesini fazlasıyla öne çıkarıyor. Ancak bu durum, konsolun 1080p’nin ötesinde çözünürlük konusunda sadece tek seçenek sunduğu anlamına gelmiyor. Microsoft’tan Kevin Gammill, Twitter aracılığıyla yaptığı açıklamada One X’in 1440p çözünürlüklü ekranları da yerel olarak destekleyeceğini belirtti.

1440p, üst sınıf oyun monitörleri arasında popüler bir çözünürlük. Özellikle kare oranına öncelik veren oyuncular, 1440p monitörleri sıklıkla tercih ediyor. Oyun geliştiricilerinin One X için 1440p çözünürlüğü özellikle hedefleyen oyunlar hazırlaması pek ihtimal dahilinde görülmese de; sistemin 1440p desteği sunması, oyuncuların varsayılan çözünürlükten büyük ölçüde yararlanabileceği anlamına geliyor. Teorik açıdan One X’in FrameSync monitörleri de desteklemesi mümkün görünüyor. Ancak henüz bu konuda bir duyuru yapılmış değil.

1440p konusunda Microsoft, oyun konsolu pazarındaki en büyük rakibi Sony’den farklı bir yaklaşım izliyor. PS4 Pro desteğine sahip pek çok oyun, 4K TV’lere ölçekleme yapmak için 1440p’de işleniyor. Buna rağmen, PS4 Pro sadece 1080p ve 4K çıkışı destekliyor. 4K desteği de sadece 4K TV’lerde çalışıyor. Kısacası 4K veya 1440p oyunu PS4 Pro’yu 1440p bir monitöre bağlayıp oynayanlar, sadece 1080p ve ölçeklendirilmiş bir görüntüye ulaşabiliyor.

Xbox One X 7 Kasım’da satışa sunulacak

Oyuncuların Xbox One X’i monitöre bağlayıp oynamaları pek beklenmese de, Microsoft’un hamlesi hoş bir jest olarak nitelenebilir. Microsoft’un yeni oyun konsolu 7 Kasım itibarıyla raflarda olacak.