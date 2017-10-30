Microsoft yeni oyun konsolu Xbox One X’e geçiş yapacakların veya sadece arkadaşının konsolunda oyun oynamak isteyenlerin hayatını kolaylaştıracak bir hamle gerçekleştiriyor. Xbox Insiders programının üyeleri için alfa formunda bir yazılım güncellemesi yayınlayan şirket, bu güncellemenin büyük kısmında kolay kuruluma odaklanıyor.

Ön izleme versiyonunda kullanıcılara konsollarının ayarlarını bulutta saklama imkânı sunuluyor. Oyunlar dışında ayarların da kaydedilebilmesi, yeni bir konsol alanların kurulum için saatler boyunca beklemek zorunda olmadığı anlamına geliyor. Güncellemeyle birlikte konsol TV ve OneGuide ayarlarını da harici bir diske aktarabilecek. Xbox mobil uygulaması ise One X’in ilk güncellemesi indirilirken kurulumu yapmaya yardımcı olacak.

Güncelleme oyun hediye etme dönemini de resmi olarak başlatacak. Bunun için hediyenin verileceği kişinin e-posta adresini veya Gamertag’ini bilmek yeterli olacak.

Güncelleme ile kullanıcılar ana ekranlarında kulüplerinden haberler veren kareler görebilecek. Böylelikle oyuncuların oyun gruplarında nelerin olup bittiğini takip etmesi kolaylaşacak. Rehber bölümünde ise yakın zamanda oynanan oyunlar için mini oyun merkezleri bulunacak. Buradaki bilgilere oyundan çıkış yapmadan da erişilebilecek. Oyunlarda başarısı olmayan kullanıcılar, bu bilgileri hem kişisel hem de açık profillerinde saklayabilecek.

Tüm Xbox One kullanıcılarının yeni özelliklere erişmesi zaman alacak

Insiders programının üyelerinin güncellemenin getirdiği yeniliklerle birkaç hafta içinde tanışması bekleniyor. Tüm Xbox One kullanıcılarının bu yeniliklerden yararlanması ise biraz daha uzun zaman alacak.