Xbox One modelleri üst sınıf kablosuz hoparlörleri destekleyebilir

Microsoft’un oyun konsolu Xbox, Kablosuz Hoparlör ve Ses Birliği’nin (WISA) üyeleri arasına katıldı. Söz konusu işbirliği, Xbox One modellerinin üst sınıf kablosuz hoparlörleri desteklemesini mümkün hâle getirebilir.

WISA’nın üyelerinin büyük kısmını elektronik ve ses ürünleri üreten şirketler oluşturuyor. Bang & Olufsen, Gibson, Harman Kardon ve LG gibi şirketler, birliğin tanınmış üyeleri arasında bulunuyor. Xbox, WISA’ya katılarak üst segment donanım desteği konusunda birliğin diğer üyeleriyle işbirliği yapabilecek.

WISA, genellikle kullanılmayan 5.2-5.8 GHz radyo frekansı spektrumunda işleyen 7.1 kanal ses standardını destekliyor. Buna ek olarak, Wi-Fi tabanlı sistemler de tek dokunuşla kurulabiliyor. WISA’nın sunduğu standart, Bluetooth’a kıyasla daha yüksek ses kalitesi vadediyor. Ancak WISA sertifikasını taşıyan ürünlerin fiyat etiketinde küçük rakamlar yazmıyor.

Kablosuz hoparlör desteğinin varlığı Xbox One X’e yardımcı olabilir

Üst sınıf kablosuz hoparlör desteğinin varlığı, Microsoft’un yakında satışa sunulacak Xbox One X’e ciddi anlamda katkı sağlayabilir. Yüksek kaliteli ses deneyiminin yeni konsolun sunacağı 4K çözünürlük keyfini daha yukarıya taşıyacağı söylenebilir.