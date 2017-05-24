Microsoft’un “Oyunlar için Netflix” olarak nitelenen servisinin duyurusu geçtiğimiz şubat ayının sonunda yapılmıştı. Şirket, o dönemde servisin faaliyete geçiş tarihi konusunda kesin bir bilgi vermemişti. Ancak bu bilgi de sonunda gün yüzüne çıktı. Xbox Game Pass adını taşıyan servis, 1 Haziran itibarıyla hizmet vermeye başlayacak.

Servisten yararlanmak için her ay 10 dolar ödemek gerekecek. Xbox One sahipleri bu ücret karşılığında 100’den fazla Xbox 360 ve Xbox One oyunu barındıran katalogdan diledikleri oyunu indirebilecek. Serviste sunulacak ilk seçenekler arasında Halo 5: Guardians, Payday 2, NBA 2K16 ve Soul Calibur II gibi popüler oyunlar bulunuyor. Oyun severlerin karşısına çıkacak diğer oyunlar ise hâlâ belirsizliğini koruyor.

Liste etkileyici görünse de, Xbox Game Pass ile ilgili soru işaretlerinin giderilmesine yardımcı olmuyor. Pek çok Xbox kullanıcısı, Live Gold servisine üyelik için 60 dolar ödüyor. Microsoft, dileyen herkese servisten 2 hafta boyunca ücretsiz olarak yararlanma imkanı sunacak. Şirket böylelikle Xbox One sahiplerine servisi deneme fırsatı sağlamış olacak.

Xbox Game Pass için popüler oyunların varlığı önemli

Serviste sunulacak oyunların tüm listesi henüz ortaya çıkmış değil. Dolayısıyla servisin ne kadar cazip olduğuna karar vermek için listenin çıkışını beklemek gerekiyor. Microsoft’un Xbox Game Pass ile ilgili detayları da 1 Haziran itibarıyla duyurması bekleniyor.