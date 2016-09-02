Nokia’nın sahibi olduğu Withings, hareket takip özelliği barındıran kol saatlerine bir yenisini daha ekledi. Steel HR ardını taşıyan saat ile fitness takibi yapılabiliyor, kalp atış hızı gözlemlenebiliyor ve akıllı telefon bildirimleri görüntülenebiliyor. Metal tasarımıyla oldukça şık gözüken Withings Steel HR, 25 günlük bir pil ömrü vadediyor. Ekim ayında yurt dışında satışa sunulacak olan Steel için 36 mm. ve 40 mm. olmak üzere iki farklı kadran seçeneği bulunacak. 36 mm. kadranlı model için 179.95 dolar, 40 mm. kadranlı model içinse 199.95 dolar ödemek gerekecek. Şirketin ürün portföyünde ilginç bir ilerlemeyi temsil eden Steel HR, daha önceki analog modellere kıyasla daha fazla özellik barındırıyor.

Withings’in ürünleri, standart kol saatlerine benzedikleri için, göze çekici gelmeleriyle tanınıyor. 2014’te satışa sunulan Activité, deri kayışı ve geleneksel yuvarlak kadranıyla görenleri etkilemeyi başarmıştı. Bu saatte kullanıcılara zamanı ve günlük aktiviteleri gösteren iki küçük alan bulunuyordu. Bir yıl sonra piyasaya çıkan Activité Pop, benzer özellikleri daha ucuz materyallerle daha uygun bir fiyat karşılığında sunmuştu. 2016 çıkışlı Withings Go’da ise fiyat daha da aşağıya çekilmiş ve analog ekranın yerini E-Ink ekran almıştı.

Steel HR, hem Pop hem de Go’dan daha yüksek fiyatlarla satılacak. Ancak yüksek fiyatla birlikte daha şık bir tasarım ve daha fazla özellik kullanıcılara sunulacak. Steel HR’ın ekranında kullanıcılar zamanın yanı sıra günlük aktivite hedeflerindeki ilerlemelerini, sağlık verilerini ve akıllı telefon bildirimlerini görebiliyor. Steel’de kadranın yanında bulunan buton, kullanıcılara ekranda gösterilen bilgiler arasında geçiş yapma fırsatını veriyor. Yakılan kalori, katedilen mesafe, uyku süresi ve telefon bildirimleri söz konusu bilgiler arasında bulunuyor.

Withings Steel HR akıllı saatler ve hareket takip cihazları arasındaki sınırda geziyor

Steel HR, sunduğu özelliklerle birlikte akıllı saatler ve hareket takip cihazları arasındaki sınıra iyiden iyiye yaklaşıyor. Apple Watch veya Samsung Gear kadar gelişmiş olmayan bu tür cihazlar, telefondan bileğe ekstra veri aktarabiliyor.