Withings Home Plus adını taşıyan HomeKit uyumlu güvenlik kamerasını üretmekten vazgeçmiş gibi görünüyor. Şirket, Home kamerasının Apple’ın akıllı ev platformuna uygun versiyonunun duyurusunu CES 2017’de yapmıştı.

Orijinal Home’un ikinci nesil takipçisi olarak nitelenen Home Plus, beraberinde bir Android uygulaması da getirmişti. Video günlüğü, hızlandırılmış kayıt gibi özellikler de HomeKit desteğiyle birlikte kullanıcılara sunulmuştu. Withings müşteri hizmetleri tarafından bir 9to5Mac okuyucusuna yapılan açıklamada, değişen iş stratejisi nedeniyle Home Plus kameranın piyasaya çıkmasından vazgeçildiği belirtildi.

Withings’in açıklaması, iptal kararının nedenini anlamaya tam olarak yardım etmiyor. Bu da doğal olarak bazı spekülasyonların gündeme gelmesine yol açıyor. Home Plus, Apple’ın HomeKit platformuyla uyumlu çalışması amacıyla geliştirilmişti. Ancak Apple ve Withings’in sahibi Nokia arasında da ipler bir süredir oldukça gergin durumda. Apple, Nokia’nın kendisine açtığı davaya Withings ürünlerini çevrim içi mağazasından kaldırarak yanıt vermişti.

Withings Home Plus HomeKit uyumlu cihazlar listesinden çıkarılmıştı

Apple’ın yaptırımları bununla da sınırlı kalmamıştı. Şirket, bu yıl içinde yenilediği HomeKit uyumlu cihazlar listesinden Home Plus’ı çıkartmıştı.