Windows 10 S internet deneyimi konusunda bazı kısıtlamalara sahip

Microsoft Chrome OS’e rakip olan işletim sistemi Windows 10 S‘i dün New York şehrinde düzenlediği bir etkinlikte duyurmuştu. Yazılım üreticisi Windows 10 S’te sadece Windows Mağaza uygulamalarının çalışacağının altını önemle çizerken, Windows şefi Terry Myerson da yeni işletim sisteminin Windows Mağaza’daki herhangi bir internet tarayıcısını çalıştırabileceğini kaydetti. Yeni işletim sisteminin Mağaza’daki herhangi bir internet tarayıcısını çalıştıracağı doğru, ancak Microsoft kullanıcıların bu yeni işletim sisteminde varsayılan internet tarayıcısını değiştirmesine izin vermiyor.

Windows 10 S için hazırlanan sık sorulan sorular sayfasında Microsoft, kullanıcıların Windows Mağaza’da bulunan herhangi bir internet tarayıcısını indirebileceklerini söylüyor. Ancak, bir HTML dosyası açma gibi işlemler için varsayılan internet tarayıcısı Microsoft Edge olarak kalmaya devam edecek. Bu demek oluyor ki, eğer başka bir uygulamadaki web bağlantısına tıklar veya bir e-posta iletisinde yer alan bağlantıyı açmak isterseniz, Microsoft Edge internet tarayıcısına gönderileceksiniz. Google’ın Chrome’u Windows Mağaza’ya getirip getirmeyeceği bilinmiyor, ancak Windows 10 S’te varsayılan internet tarayıcısı olmadıktan sonra çok fazla işlevsel olmayacaktır. Bu durumda mantıklı bir hareket olmayacaktır.

Bu arada Microsoft kendi internet tarayıcısı Edge’de de bazı engellemeler koyuyor. 10 S’teki Microsoft Edge ve Internet Explorer’da varsayılan arama sağlayıcısı değiştirilemiyor. Bing, en azından ABD için varsayılan servis olacak, belki Türkiye’deki bilgisayarlarda da Yandex’i değiştirilemeyecek arama sağlayıcısı olarak görebiliriz. Microsoft nedense kullanıcıların Google’a veya bir başka arama sağlayıcısına geçmesini istemiyor. Bu, Windows kullanıcılarının alışık olduğu bir durum değil, umarız zamanla Windows 10 S kullanıcılarından geri gelecek bildirimlerle birlikte söz konusu kısıtlmalar kaldırılabilir.