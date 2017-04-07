Microsoft 25 Nisan tarihinden itibaren Windows 10 Mobile Creators Update güncellemesinin dağıtımına başlıyor. Ancak bu güncellemeyi fazla telefon almayacak. ZDNet, sadece kısıtlı sayıda Windows telefonunun güncellemeyi alacağını söylüyor. Halbuki beta sürümünü daha fazla sayıda cihazın yüklemesine açılmıştı.

Aslında bu durum çok da şaşırtıcı sayılmaz, çünkü geçen yıl da her Lumia cihazı Windows 10’a yükseltilecek cihazlar listesinde yer almıyordu. Yine de, bu durum zaten az sayıda olan ve güncelleme bekleyen Windows telefon kullanıcılarını üzecektir.

ZDNet’in yayınladığı listeye göre Windows 10 Mobile Creators Update güncellemesini alacak cihazlar şu şekilde sıralanıyor:

Alcatel IDOL 4S

Alcatel OneTouch Fierce XL

HP Elite x3

Lenovo Softbank 503LV

MCJ Madosma Q601

Microsoft Lumia 550

Microsoft Lumia 640 / 640XL

Microsoft Lumia 650

Microsoft Lumia 950 / 950 XL

Trinity NuAns Neo

VAIO VPB051

Microsoft bu güncelleme listesini resmi olarak yayınlamadı, ancak şirket ZDNet’e tüm cihazların Windows 10 Mobile Creators Update güncelleştirmesini almayacağı bilgisini doğruladı. Şirketten gelen açıklamada, daha önceki Windows güncellemelerinde olduğu gibi, bir cihazın donanımının uyumsuz olması, mevcut sürücülerin desteklenmemesi veya cihazın Orijinal Cihaz Üreticisi (OEM) destek periyodu dışında kalması gibi nedenlerden dolayı Creators Update’i almayabileceği belirtiliyor. Buna ek olarak güncellemeyi alacak cihazlar listesinin Ürün Yaşam Döngüsü sayfasına çok yakında ekleneceğini de dile getirdi.