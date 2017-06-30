Windows 10 önemli dosyaları fidye yazılımlarından koruyacak

Microsoft önümüzdeki sonbaharda yayınlanacak Fall Creators Update güncelleştirmesi için güvenlikle ilgili bazı ilginç değişiklikleri Windows 10’a getirmeyi planlıyor. Windows 10 kullanıcılarının şimdilerde ön izlemesine erişebildiği yeni bir sürümde ortaya çıkan bu değişiklikler arasında kontrollü klasör erişimi özelliği de bulunuyor. Bu özellik kapsamında sadece belirli uygulamalara belirli bir klasöre erişim, okuma ve yazma izinleri veriliyor. Bu özellik açık olduğu takdirde, varsayılan liste uygulamaların masaüstü, resimler, filmler ve belgeler klasörlerine erişimini kısıtlıyor.

Microsoft’un Windows Insiders programının başındaki isim olan Dona Sarkar, kontrollü klasör özelliğinin uygulamaların korumalı olan belirli klasörlerdeki dosyalarda yaptığı değişiklikleri izlediğini söylüyor. Eğer bir uygulama söz konusu dosyalar üzerinde bir değişiklik yapmaya girişirse, uygulama bu özellik tarafından kara listeye alınıyor, kullanıcıya da girişimle ilgili bildirim gönderiliyor.

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Kontrollü klasör özelliği virüslerin ve fidye yazılımların makinelerin belirli klasörlerini kilitlemesine karşın bir önlem olarak geliştiriliyor. Fidye yazılımları son zamanlarda WannaCry ve Petya gibi zararlı yazılımların dünya çapında nispeten eski Windows makinelerini etkilemesi nedeniyle gündemde bulunuyor. Bu arada Microsoft Windows 10’daki Windows Defender yazılımına kötüye kullanma koruması da ekliyor. Böylelikle virüslerin ve zararlı yazılımların açıkları kötüye kullanmasına daha ilk noktada müdahale edilmesi planlanıyor.