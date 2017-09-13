Microsoft, Windows 10’un gizlilik kontrollerini son zamanlarda kademeli olarak iyileştiriyor. Yazılım devi, nisan ayında yayınladığı ilk Creators Update ile bu konudaki endişelerden bazılarını gidermişti. Şirket, gelecek ay yayınlanacak Windows 10 Fall Creators Update ile başladığı işe devam edecek.

Microsoft, yılın ilk Creators Update’inde veri toplama seviyelerini sadeleştirmiş ve Windows 10’un gerçekte ne kadar veri topladığını gözler önüne sermişti. Şirket şimdi de kullanıcılara kurulum esnasında gizlilik beyanının tamamına ulaşma imkânı sağlayacak. Pek çok kişi bu beyanın tamamını okumuyor. Ancak kurulum sırasında her gizlilik ayarının yanında “Daha Fazla Bilgi Al” seçeneği bulunacak. Böylelikle kullanıcılar tam gizlilik beyanı okumadan da önemli bilgilere erişebilecek.

Windows 10, hâli hazırda kullanıcıları haritalar gibi uygulamalarda konum paylaşımını açık hâle getirmeleri konusunda teşvik ediyor. Şirket bu teşviği başka uygulamalara da yaymaya hazırlanıyor. Yeni güncelleme ile işletim sistemi; kamera, mikrofon, takvim ve diğer bilgilere de erişim izni isteyecek. Bu izin ekranları genellikle uygulamalar yükleme sonrasında ilk kez açıldığında kullanıcıların karşısına çıkacak.

Windows 10 Fall Creators Update 17 Ekim’de yayınlanacak

Microsoft söz konusu değişiklikleri yakında Windows Insiders programının üyeleriyle test edecek. Windows 10 Fall Creators Update, 17 Ekim’de yayınlanacak.