Microsoft’un en yeni işletim sistemi Windows 10, bundan neredeyse 2 yıl önce yayınlanmıştı. Yazılım devi, hâlâ orijinal versiyonu kullanmaya devam edenlere yeni versiyonu yüklemeleri gerektiğini oldukça açık biçimde hatırlatacak.

Microsoft, işletim sisteminin 1507 versiyonunu kullananlara ilgili versiyonun hizmet süresinin sonuna yaklaştığını hatırlatan bildirimler göndermeye başlayacağını açıkladı. 1507 numaralı sürümü kullananlar, hizmet süresi sona erdikten sonra aylık güvenlik güncellemelerini alamayacak. Kullanıcılar bildirimle birlikte en son sürüme hızlı biçimde yükseltme yapmalarını sağlayacak bir buton görecek. Yükleme işleminden sonra cihazlar Creators Update’e geçiş yapmış olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Twitch mobil uygulamasına canlı yayın yapma özelliği geliyor

Microsoft daha önce de Windows kullanıcılarını mesafeli yaklaştıkları güncellemeleri yüklemeye zorlayacak hamleler gerçekleştirmişti. Şirketin bu yaklaşım çerçevesindeki son hamlesinde ise zorlamanın dozu biraz daha artacak gibi görünüyor. Ancak bu duruma çok da fazla şaşırmamak gerekiyor.

Windows 10 güncellemeleri zararlı yazılımların yayılmasını engelleyebiliyor

Microsoft son zamanlarda yaşanan zararlı yazılım saldırılarının yayılmasında eski Windows sürümlerinin kullanılmasının etkili olduğunu düşünüyor. Geçmişte yaşananların bir kez daha tekrarlanmasını istemeyen şirket, bunun için kullanıcılarının en güncel sürüme geçişi konusunda daha ısrarcı davranıyor. Microsoft yeni sürümlere geçen kullanıcıların uzun vadede bu kararın önemini anlayacağını belirtti.