Yurt dışındaki Windows 10 kullanıcıları PC’lerini akıllı evlerinin merkezi yönetim noktası olarak kullanabiliyor. Windows Central‘ın haberine göre, Microsoft Cortana’ya “bağlı ev” adı verilen yeni bir seçenek ekledi.

Eklenen bu yeni menü üzerinden kullanıcılar akıllı ev servislerine kullanıcı girişi yapabiliyor ve oradan da Cortana’ya kontrol imkanı verebiliyor. Bu özellik şu an için Wink, Insteon, Nest, SmartThings ve Hue gibi sistemleri destekliyor. Windows Central, bağlı ev menüsünün hem Windows 10 masaüstü hem de mobil versiyonlarında görüldüğünü dile getiriyor.

Bu yılın başlarında Microsoft’un PC üzerinde takvimlere ve uygulamalara ortak erişim imkanı sağlayacak bir aile ortamı oluşturacak HomeHub özelliği üzerinde çalışmakta olduğu ortaya çıkmıştı. Bu şekilde Windows 10’un ağ bağlantılı cihazlar için bir akıllı ev merkez noktası olarak hizmet vermesi amaçlanmıştı.

Microsoft bir yandan bu çabalara girişirken, bir yandan da Harman Kardon’un Cortana destekli Invoke hoparlörünün çıkışıyla ilgileniyor. Bu hoparlör, sanal asistanı barındıran ilk ürün olacak. Bu yeni cihazın yurt dışında ne zaman satışa çıkacağı bilinmiyor. Ancak yurt dışında, Microsoft Store’da ürün için 199 dolarlık bir fiyat verilmişti. Microsoft akıllı ev yönetimi konusunda Google, Amazon, Apple ve hatta Samsung ile sıkı bir rekabete girişecek gibi görünüyor.