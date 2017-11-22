Wileyfox Pro geç kalmış bir Windows 10 Mobile telefonu

Windows 10 Mobile pratik anlamda ölmüş olabilir, Microsoft da bunu itiraf etti. Ne var ki, İngiliz telefon üreticisi Wileyfox mesajı almamış. Aslına bakarsanız, şirket Wileyfox Pro adını verdiği telefonu IFA 2017’de tanıtmıştı, bu nedenle işleri tersine çevirip ürünün önünü kesmek için yeterli zamanı kalammış olmalı. Wileyfox, hasarı azaltmak amacıyla Wileyfox Pro’yu satışa sunmaya başlayacak. Ürünün şanssızlığı, daha baştan ölü doğmak oldu.

Microsoft’un bir kenara attığı ve üstünde herhangi bir yenilik ekleme çalışması yapmayı düşünmediği Windows 10 Mobile’ın satması şu noktada çok zor görünüyor. Üstelik bu nedenle HP gibi, daha önce Elite x3 gibi bir telefonu tanıtmış olan şirket bile konumunu yeniden gözden geçirmek zorunda kaldı.

Üstelik Wileyfox Pro sahip olduğu teknik özellikler bakımından da çok ilgi çekici görünmüyor. Aslında bu telefonun 2016’da çıkan bir Windows 10 Mobile telefonu olan ARCHOS 50 Cesium’ın biraz değiştirilmiş versiyonu olduğu belirtiliyor. Yani içinde eskimiş bir Snapdragon 210 işlemci, 5 inç 720p ekran, 16 GB dahili hafıza, 8 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel ön kamera gibi bileşenler barındırıyor. Wileyfox Pro’nun ARCHOS’unkine göre tek avantajı 2 GB RAM’e sahip olması oluyor.

Wileyfox bu akıllı telefonu bir kurumlarlara hitap eden telefon olarak konumlandırmıştı. Ne var ki, şimdi doğrudan Amazon üzerinden satmaya başlıyor. Telefonun İngiltere fiyatı 190 pound (996 TL) olarak belirlendi. 4 Aralık’tan itibaren de satışına başlanacak. Önümüzdeki dönemde doğru dürüst desteklenmeyecek bir platform için bu kadar parayı vermeyi göze alanlar çıkar mı, orasını zaman gösterecek.