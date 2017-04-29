Herkesin bilgi ekleme imkanına sahip olduğu açık ansiklopedi Vikipedi’ye Türkiye’den erişim bu sabah saatlerinden itibaren engellendi. Hürriyet’in haberine göre, BTK’nın “Site Bilgileri Sorgu Sayfası” üzerinden sorgulama yapıldığında, siteye dair herhangi bir mahkeme kararının olmadığı, ancak idari tedbir uygulandığını gösteren bir madde bulunuyor.

“5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu İnternet sitesi (wikipedia.org) hakkındaki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ‘nın 29/04/2017 tarih ve 490.05.01.2017.-182198 sayılı kararına istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır. (After technical analysis and legal consideration based on the Law Nr. 5651, ADMINISTRATION MEASURE has been taken for this website (wikipedia.org) according to Decision Nr. 490.05.01.2017.-182198 dated 29/04/2017 implemented by Information and Communication Technologies Authority.)”

Haberi hazırladığımız sırada Vikipedi’ye girmek istediğimizde site uzun bir süre boyunca cevap vermiyor ve daha sonra hata sayfasına düşüyor.

Konuyla ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.