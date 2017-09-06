WhatsApp kurumların sohbet ekranı üzerinden daha fazla destek sağlaması yönündeki isteğini kısa bir süre önce açıklamıştı. Facebook’un sahibi olduğu servis, şirketlerin önemli olaylara ilişkin bildirimleri sohbet ekranı üzerinden göndermesini sağlayan araçları test etmeye başladı. WhatsApp sohbet ekranı üzerinden uçuş bilgilerini veya kargo teslim bildirimlerini iletmeyi test ediyor.

WhatsApp söz konusu bildirimleri onaylanmış hesaplar üzerinden gönderecek. Böylelikle kullanıcılar gelen bildirimlerin gerçekliğinden emin olabilecek.

Söz konusu hizmetin ücretsiz olarak sunulması ise garanti edilmiyor. WhatsApp küçük ölçekli işletmeler için ücretsiz bir “WhatsApp Business” platformu geliştirirken, büyük ölçekli şirketler için daha fazla ihtiyaca yanıt verebilecek bir kurumsal çözüm üzerinde çalışıyor. Kısacası; köşedeki marketin WhatsApp’tan kurumsal olarak yararlanması için bir ücret ödemesi gerekmeyecek, ancak havayolu veya kargo şirketleri ellerini ceplerine atacak.

WhatsApp sohbet ekranı üzerinden bildirim gönderme imkânıyla kurumsal alanda fark oluşturabilir

Kuzey Amerika gibi bölgelerdeki işletmeler, müşteri hizmetleri için genellikle Facebook Messenger’ı tercih ediyor. Ancak WhatsApp dünyanın diğer bölgelerinde oldukça yaygın biçimde kullanılıyor. Dolayısıyla dünya genelinde bu imkânın ciddi bir fark yaratması öngörülüyor. Bazı küçük işletmeler müşterileriyle iletişimde şimdiden WhatsApp’tan yararlanıyor. Resmi bildirim sistemi sayesinde küçük işletmeler de büyük şirketler gibi güven veren bir izlenim oluşturabilir. Büyük şirketler ise müşterilerine e-postaya kıyasla daha hızlı bir yolla ulaşma fırsatını elde edebilir.