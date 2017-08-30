WhatsApp kurumsal hesaplara yeşil renkli onay etiketleri dağıtmaya başladı. Böylelikle şirketlerin iletişim bilgilerinin doğrulandığı gösterilmiş oluyor. Şimdiye kadar ticari doğrulama sistemi sadece sınırlı sayıda işletme için, pilot program kapsamında çalıştırılmıştı.

Eğer bir iletişim kaydına ait telefon numarası bir kurumsal hesaba aitse, o hesap yeşil renkli onay işareti almaya hak kazanıyor.

WhatsApp, bir kurumsal hesapla konuştuğunuzu göstermek için sohbet esnasında sarı renkli sohbet balonları da kullanıyor. Bu metinler, WhatsApp’ın belirttiğine göre, silinemiyor. Genel olarak normal bir sohbet sırasında kullanıcılar mesajları veya sohbetleri silebiliyor. Ancak onaylanmış bir kurumsal hesapla yapılan sohbetlerde kullanıcılar sohbet kaydını saklamaya zorlanıyor.

Yeşil renkli etiketler işletmeleri mesajlaşma uygulaması genelinde daha güvenilir kılma amacını taşıyor. Aynı zamanda işletmeleri de bu platformda daha fazla şekilde yer almaya teşvik ediyor.

Bu arada ana şirket Facebook da, benzer şekilde kendi platformunda gri renkli onay işaretleriyle onaylanmış kurum sayfalarını belli ediyor.

Her iki platform da birbirlerine yakın özelliklerle büyümeye devam ediyor. Geçen hafta WhatsApp anında mesajlaşma platformuna renkli arka planlı durum güncelleme aracı eklenmişti. Bu özellik öncelikle Facebook’ta kullanıma sunulmuştu.