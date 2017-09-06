Facebook bundan 3 yıl önce WhatsApp için kesenin ağzını açmış ve 22 milyar dolar ödemişti. Şirket sonunda bu büyük meblağın karşılığını almasını sağlayacak adımlar atmaya başladı. WhatsApp kurumsal müşterilerine sunacağı hizmetler üzerinden para kazanmaya hazırlanıyor.

Fox Business’a konuşan WhatsApp’ın operasyon sorumlusu (COO) Matt Idema, şirketin kurumsal müşterilerine sunduğu bazı özellikler karşılığında ücret almaya başlayacağını belirtti.

Idema, insanların şirketlere mesaj gönderecekleri ve karşılık alacakları basit bir platform kurmayı hedeflediklerini hatırlattı. WhatsApp yöneticisi, gelecekte hizmetleri için ücret almayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Facebook’a ait bir diğer iletişim platformu olan Facebook Messenger, reklam gösterimi üzerinden gelir elde etme yolundan yürüyor. WhatsApp ise şirketlere müşteri hizmetlerinde yararlanabilecekleri gelişmiş çözümler sunarak para kazanmayı amaçlıyor. WhatsApp kendisi üzerinden müşterilerine ulaşacak şirketlere ayırt edilmeleri için özel rozetler sunmayı planlıyor. Ancak Idema’nın reklam gösterimi ihtimalini tamamen göz ardı etmediğini de vurgulamak gerekiyor.

WhatsApp kurumsal müşterilerine bireysel kullanıcıların onayı ile iletişim izni verecek

WhatsApp’tan yapılan açıklamada, şirketlerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişim kurmaları için müşterilerin izninin gerekeceği belirtildi. Avrupa, Brezilya, Hindistan ve Endonezya’daki bazı şirketlerin şimdiden özelliği test etmeye başladığı da gelen haberler arasında yer alıyor.