WhatsApp çok yakında sohbetleri sabitleme özelliğini getiriyor

WhatsApp üç adet sohbeti sohbet listenizin en tepesine sabitlemenize olanak sağlayacak yeni bir özelliği uygulamanın beta versiyonunda test ediyor.

Eğer gün içinde birçok farklı kişiyle sohbet ediyor ve cevap vermek istediğiniz kişiyi liste içinde bulmakta zorlanıyorsanız, bu özellik işinize fazlasıyla yarayacak gibi görünüyor.

Bir sohbeti sabitlemek için, sohbet listesinden ona tıklatıp basılı tutmak ve daha sonra çıkacak seçenekler içinden sabitle seçeneğini seçmek yeterli olacaktır. Tabii ki, bu özelliğin WhatsApp’ın herkese açık versiyonuna gelmesi için biraz zaman geçmesi gerekecek. Bu özelliği dört gözle bekleyecek birçok kullanıcı olacağından eminiz.

Umarız iMessage gibi diğer servislerde de benzer özelliği çok yakında görürüz.