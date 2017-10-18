WhatsApp kullanıcılarının kişi rehberindeki arkadaşlarıyla konumlarını gerçek zamanlı olarak paylaşabileceklerini açıkladı. Böylelikle ana şirketi Facebook’tan popüler bir özelliği ödünç almış oluyor.

Live Location, yani Canlı Konum adını taşıyan bu özellik WhatsApp’ın hem iOS hem de Android versiyonlarına sunulmaya başladı. Facebook da geçtiğimiz mart ayında Messenger’da geçici konum paylaşma özelliğini getirmişti. Ayrıca yıllardır hem Messenger’da hem de ana Facebook uygulamasında bu fikri farklı şekillerde deniyordu.

WhatsApp’ta Canlı Konum özelliği nasıl kullanılır?

Canlı Konum özelliğini kullanmak için bir kişi veya grupla sohbet oturumunun bulunması gerekiyor. Ekle butonuna tıkladığınızda açılan menüde, “Konum” seçeneği altında “Canlı Konum Paylaş”‘a tıklatın. Ne kadar süre boyunca konumunuzu paylaşmak istediğinizi zamanlayıcı kurarak belirleyebilirsiniz. Daha sonra konum paylaşımını başlattığınız herkes konumunuzu haritada anlık olarak görebilecektir. Bu özellik birden fazla kişi konumlarını aynı anda paylaştığında da çalışıyor, aynı haritada birden fazla kişinin konumu görüntüleniyor.

WhatsApp, diğer tüm mesajlaşma servisleri gibi, konum paylaşımının uçtan uca şifrelendiğini söylüyor. Ayrıca zamanlayıcı da bir güvenlik önlemi olarak düşünülmüş. Kullanıcılar konum paylaşımını istedikleri zaman durdurabilecekleri gibi, Canlı Konum zamanlayıcısının süresinin dolmasını da bekleyebilirler.