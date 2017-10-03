WhatsApp Apple tarafından hazırlanan emojilere fazlasıyla benzeyen seçeneklerin bulunduğu bir emoji setini duyurdu. Kullanıcı sayısı 1 milyarı bulan servisin yeni emojileri, Apple’ın mobil cihazlarını kullananlara oldukça tanıdık gelecek ögeler barındırıyor.

Yeni emojilere ilk olarak popüler mesajlaşma platformunun Android uygulaması için hazırlanan beta sürümü üzerinden erişilebilecek. Emoji konusunda bile şirketler arasındaki rekabet dozunun arttığını düşününce bu hamlenin biraz geç kalmış olduğu bile söylenebilir.

Google kısa bir süre önce Gboard adını taşıyan klavyesi üzerinde Bitmoji desteği sunmaya başlamıştı. Apple ise yeni akıllı telefonu iPhone X ile kullanıcılarına yüz ifadelerini emojiye çevirme imk’anı sunuyor. Facebook’un sahibi olduğu Whatspp, bu konuda biraz yavaş davranmış gibi görünüyor.

WhatsApp üzerinden her gün 55 milyar mesaj gönderiliyor

Geçtiğimiz temmuz aynıda yapılan açıklamada, WhatsApp üzerinden her gün 55 milyar mesajın gönderildiği belirtilmişti. Bu denli yoğun kullanılan bir serviste kullanıcılara özel bir emoji seti sunmak, mantıklı bir hamle olarak görünüyor. Özel emoji setinin şirketin markasını güçlendirmeye de yardımcı olacağı düşünülüyor.