Araba kullanırken müzik dinlemek, pek çok kişi için olmazsa olmazlardan biri olarak nitelenebilir. Ancak sürüş esnasında akıllı telefon üzerinden şarkı bulmaya çalışmak, hem tehlikeli hem de kurallara aykırı davranışlar arasında yer alıyor. Waze Spotify ile işbirliğine giderek kullanıcıların navigasyon ekranı üzerinden müzik kontrollerini yapabilmesini mümkün kılmıştı. İlk etapta sadece Android kullanıcılarının yararlandığı bu imkândan artık iOS cihaz sahipleri de yararlanabiliyor.

Günümüzde pek çok sürücü direksiyonun başına geçer geçmez iki şey yapıyor: Navigasyon uygulaması açmak ve müzik çalmaya başlamak. Art arda iki uygulamayı başlatmak yola koyulmayı geciktirirken, iki uygulama arasında geçiş yapmak da sürüş esnasında ciddi tehlikeleri beraberinde getirebiliyor. Bunları önlemek için sürücülere iki deneyimi tek uygulamada sunan Waze ve Spotify, sürücülerin gözlerini mümkün olduğunca yolda tutmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Waze Spotify işbirliği çift taraflı ve oldukça anlaşılır biçimde işliyor. Kullanıcılar bu uygulamalardan birinden çıkış yapmadan diğerinin sunduğu özelliklere erişebiliyor. Örneğin, Spotify açıksa doğrudan Waze üzerinden navigasyon bilgisi almak mümkün oluyor. Aynı şekilde Waze açıkken de Spotify’daki çalma listelerine erişilebiliyor.

Waze Spotify entegrasyonu mart ayında hayata geçmişti

Waze Spotify işbirliği geçtiğimiz mart ayında hayata geçmişti. Waze, Google bünyesinde bir şirket olduğu için işbirliğinin ilk durağı Android olmuştu.