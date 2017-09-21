Alphabet’in sürücüsüz otomobil birimi Waymo ve Uber arasındaki ticari sır davası devam ediyor. Davanın son duruşmasında Waymo, yeni delillerin incelenmesi için bir sonraki duruşmanın ertelenmesini isterken; Uber’in avukatlarından biri ilginç bir iddiayı dile getirdi. Reuters’in haberine göre, Waymo Uber ile olan davasına konu olan ticari sırlardan biri için 2.6 milyar dolar tazminat istiyor.

İki şirket arasındaki davada 9 adet ticari sırrın çalındığı iddiası inceleniyor. Waymo’nun bu sırlardan hangisi için 2.6 milyar dolar talep ettiği ise henüz bilinmiyor. Waymo’nun diğer sekiz ticari sır için talep ettiği tazminat miktarı da şimdilik ortaya çıkmış değil.

Davanın merkezinde eski Google çalışanı Anthony Levandowski bulunuyor. Google’dan ayrılarak sürücüsüz kamyon şirketi Otto’yu kuran Levandowski, daha sonra bu şirketi Uber’e satmıştı.

Waymo, 14 binden fazla tescilli tasarım dosyasının Google’dan ayrılmasından altı hafta önce Levandowski tarafından indirildiğini öne sürüyor. Waymo Uber tarafından geliştirilen LIDAR devresinin tasarımında bu dosyalardan yararlanıldığını iddia ediyor. Uber ise Levandowski’nin eylemleriyle bir bağlantısının olmadığını ve çalınan dosyaları kullanmadığını belirtiyor.

Waymo Uber davasının bir sonraki duruşmasının aralık ayına ertelenmesini istiyor

Waymo Uber davasında bir sonraki duruşma 10 Ekim’de gerçekleştirilecek. Ancak mahkemenin konuya ilişkin kararını 3 Ekim’de verebileceği de belirtiliyor. Waymo ise duruşmanın 5 Aralık tarihine ertelenmesini istiyor. Mahkeme henüz bu talebe yanıt vermiş değil.