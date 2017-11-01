watchOS 4.1 ile birlikte Apple Watch Series 3’e müzik keyfi geldi

Apple Watch Series 3’ün LTE destekli versiyonunun tanıtımı sırasında vadedilen özelliklerden bir tanesi LTE bağlantısı üzerinden doğrudan müzik dinleme imkanıydı. Ne var ki, bu özellik akıllı saatin piyasaya çıkışıyla aynı zamanda gelmedi. Bunun için watchOS 4.1 güncellemesini beklemek gerekiyordu ki, bu güncelleme de iOS 11.1 ile birlikte yayınlandı.

watchOS 4.1 ile birlikte gelen en büyük yenilik doğal olarak müzik tarafında oluyor. Güncelleme notlarına baktığımızda Apple Music veya iCloud Müzik Arşivi ile Apple Watch Series 3’te duraksız müzik çalınabileceği belirtiliyor. Aynı zamanda yeni gelen Radyo uygulamasıyla en son nesil Apple Watch’ta, Beats 1’de canlı radyo, özel istasyonlar ve uzmanlar tarafından hazırlanmış istasyonları dinlemek mümkün olacak.

Apple’ın belirttiğine göre, Apple Watch Series 3’ün sadece GPS özellikli versiyonunda da Wi-Fi üzerinden Apple Music ve Radyo uygulamalarını kullanmak ve müzik dinlemek mümkün oluyor.

watchOS 4.1 ile gelen diğer yenilikler aşağıdaki görselde yer alıyor. Bunun dışında çeşitli iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri de yeni sürümle birlikte geliyor.