Volvo sürücüsüz otomobil teknolojisini geliştirmek adına testlerini dünyanın farklı noktalarında sürdürüyor. Şirket test duraklarından biri olan Avustralya’da bugüne kadar pek rastlamadığı cinsten, sıra dışı bir problemle karşılaştı. Volvo, Avustralya’nın sembolü olan kanguruların sürücüsüz otomobillerinin kafasını karıştırdığını belirtti.

Volvo’nun sürücüsüz otomobili, İsveç’teki testler sırasında sığın gibi büyük hayvanlarla karşılaşmıştı. Farklı geyik türlerini de algılayabilen sistemin kafası kanguruların zıplama yeteneği nedeniyle oldukça karışmış gibi görünüyor. ABC’ye konuşan Volvo Avustralya ofisinin teknik müdürü David Pickett; otonom sürüş sistemini kanguruları havadayken uzak, yerdeyken yakın gibi algıladığını belirtti.

Kangurular Avustralya’da otomobiller ve hayvanlar arasında yaşanan çarpışmaların büyük kısmında başrol oynuyor. Kanguruların otomobilin tespit sistemi tarafından doğru biçimde algılanabilmesi ve değerlendirilmesi, geliştirme sürecinin bir parçası niteliğini taşıyor. Volvo kanguruların otonom sürüş sisteminin gelişimine olumsuz bir etki yapmasını beklemediklerini ifade etti.

Volvo sürücüsüz otomobil teknolojisi için başka şirketlerle işbirliği yapıyor

Volvo otonom sürüş teknolojisini geliştirmek adına yürüttüğü çalışmalarda Nvidia ve Autoliv gibi şirketlerle işbirliği yapıyor. Şirket sürücüsüz otomobillerini 2021 itibarıyla yollara çıkarmayı planlıyor.