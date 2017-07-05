Volvo 2019’da sadece akaryakıtla çalışan otomobillere elveda diyecek

Volvo, 2019 itibarıyla sadece akaryakıtla çalışan otomobilleri üretmeyi sonlandırmayı planladığını açıkladı. Şirket, söz konusu tarihten itibaren ya tamamen elektrikli ya da hibrit otomobiller üretecek. İsveçli otomotiv devi 2019 ve 2021 arasında tamamen elektrikli üç yeni otomobili yollara çıkaracağını da duyurdu.

Şirket yüksek performanslı iki elektrikli otomobilin de Polestar markasının altında tanıtılacağını belirtti. Yeni hibrit otomobiller, benzinli ve dizel ikiz motor eklentilerinin ve 48 voltluk “yumuşak melez” seçeneklerinin birleşimini taşıyacak.

Şirketin CEO’su Håkan Samuelsson, bu duyuruyla birlikte sadece benzinli araçların kendileri için tamamen geride kalacağını açıkladıklarını belirtti. 2025 itibarıyla 1 milyon elektrikli otomobil satmayı hedeflediklerini hatırlatan Samuelsson, bu konuda iddialı olduklarını ve yeni kararlarının da bu hedefe ulaşma konusunda kendilerine yardımcı olacağını belirtti.

Volvo Android’i yeni nesil otomobillerinin kalbine yerleştirmeyi planlıyor

Volvo geçtiğimiz mayıs ayında Android’i otomobillerinin kalbine yerleştirmeyi planladığını açıklamıştı. Android Auto entegrasyonundan daha farklı bir yoldan yürümeyi planlayan şirket, Android’i araç içi bilgi ve eğlence sisteminin merkezine koyacak. Otonom sürüş teknolojisi için de çalışmalar yapan İsveçli otomotiv devi, 2021’de yollara çıkarmak istediği sürücüsüz otomobilleri için Nvidia ile birlikte hareket edeceğini açıklamıştı. Bütün bu hamleler Volvo’nun otomotiv sektörünün en izlemeye değer şirketlerinden biri olabileceğini gösteriyor.