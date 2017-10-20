Volkswagen elektrikli yarış otomobili üretmeye hazırlanıyor

Volkswagen elektrikli otomobil pazarında söz sahibi olma konusunda oldukça iddialı görünüyor. Şirket bu konudaki iddiasını ve yeteneklerini bir yarış rekoru kırarak göstermeyi amaçlıyor.

Volkswagen tarafından yapılan açıklamada, 2018’de Pike Peaks International Hill Climb yarışında mücadele edecek elektrikli bir otomobilin üretileceği belirtildi. Söz konusu yarış, ABD’nin Colorado eyaletindeki Colorado Springs şehrinin yakınlarında gerçekleştirilecek. Volkswagen’in motor sporları birimi tarafından geliştirilecek olan otomobil, söz konusu birimden çıkan ilk elektrikli taşıt olacak. Alman otomotiv devi, Pike Peaks International Hill Climb’ta da ilk kez boy gösterecek. Yarış, 24 Haziran 2018’de gerçekleştirilecek.

Volkswagen’in gelişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Dr. Frank Welsch, Pike Peak’in dünyanın en prestijli otomobil yarışlarından biri olduğunu belirtti. Yarışmanın büyük bir meydan okuma olduğunu söyleyen Welsch, yeni nesil teknolojilerin de Pikes Peak’te kendilerini kanıtlayabileceğini dile getirdi.

Volkswagen elektrikli otomobil portföyünü büyütecek

Welsch, Pike Peak deneyiminden öğrendiklerini gelecekte üretecekleri elektrikli otomobillere aktaracaklarının da altını çizdi. Şirketin üretmeyi planladığı elektrikli taşıtlar arasında ikonik Microbus’ın elektrikli versiyonu, ticari bir van ve bir de SUV bulunuyor.