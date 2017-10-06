Vodafone Türkiye bugün gerçekleştirdiği bir basın toplantısıyla dünya çapında gerçekleştirilen logo ve slogan değişikliğinin duyurusunu yaptı. Vodafone’un “ters virgül” şeklindeki logosuna yeni bir şekil verilirken, “Gelecek heyecan verici. Hazır mısınız?” sloganı da gelecekte teknolojide ve buna bağlı olarak insan hayatında meydana gelecek değişikliklere işaret ediliyor.

Vodafone dünya çapında, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 36 ülkede hizmet veriyor. Bu logo ve slogan değişikliği Türkiye ile aynı anda, diğer ülkelerde de hayata geçiriliyor. Vodafone’un uzun zamandır kullandığı, beyaz renkli daire içindeki kırmızı renkli ters virgül logosu sadeleştiriliyor, sadece ters virgül işaretinin kaldığı, markanın simgesini yansıtan, ancak daha dinamik hâle getirilen yeni bir logoya geçiş yapılıyor.

Türkiye’de slogan olarak “Hazır mısınız?” belirlendi. Teknolojinin şimdiye kadar insan hayatına getirdiği değişikliklere dikkat çeken Vodafone, gelecekte de bu değişimin süreceğini, ancak bunun farklı şekillerde gerçekleşeceğini düşünüyor. Müşterilerine destek olacağını söylemek şeklini söyleme tarzını değiştiren Vodafone, sadece destek olmakla kalmayıp, onlara yol arkadaşlığı yapmayı hedefliyor.

Vodafone farklı ürünler ve hizmetlerle müşterilerine yol arkadaşlığı yapacak. Her yaş ve kullanıcı segmentinde, müşterilere yeni marka algısını hissetmelerini sağlayacak farklı ürünler ve hizmetler sunulacak. Bu servislerde temel hedef insanların hayatını kolaylaştırmak olacak. Vodafone, bu yeni stratejinin dolaylı olarak finansal durumuna olumlu şekilde yansayacağını düşünüyor.

Önümüzdeki birkaç yıl içinde 5G, Nesnelerin İnterneti, Akıllı Şehirler gibi kavramları daha sık duyacağız, bunlara yönelik uygulamalar hayatımıza daha fazla hissedilir şekilde girecek. İşte Vodafone, yeni logosu ve markasıyla bu yeni döneme de daha şimdiden hazırlık yapıyor, kendi tarafında kapıyı aralıyor.