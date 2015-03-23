Vodafone, Wi-Fi üzerinden arama hizmeti VoWiFi teknolojisine yönelik test çalışmalarını sürdürüyor. Şirket bu kapsamdaki test çalışmaları kapsamında son olarak Vodafone Dijital Operasyon Merkezi’nde, noter huzurunda bir test gerçekleştirdi. Bu denemede ek bir uygulamaya gerek duymadan Wi-Fi üzerinden gerçekleştirilen arama başarıyla tamamlandı. Bu testle birlikte Vodafone Türkiye, Türkiye’de Wi-Fi üzerinden arama gerçekleştiren ilk operatör olduğuna da dikkat çekti.

Yakın zamanda birçok kullanıcının hayatını kolaylaştıracağını söylediği Wi-Fi üzerinden arama testini gerçekleştiren Vodafone, Wi-Fi destekli bir telefon ve SIM kart aracılığıyla herhangi bir Wi-Fi üzerinden telefon aramalarının yapılabileceğini, kullanıcıların ek bir uygulamaya ihtiyaç duymadan kolaylıkla çağrı yapabileceğini söylüyor. Öte yandan ek uygulamalardan farklı olarak, Wi-Fi üzerinden yapılan sesli aramalar ve SMS’ler IPSec protokolüyle güvenlik altına alınacak, böylelikle iletişimde yüksek seviyede güvenlik de sağlanmış olacak.

İstanbul’daki Vodafone Dijital Operasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen Wi-Fi üzerinden mobil ses araması testinde test şebekesi alt yapısı ve ticari terminaller kullanıldı. Vodafone Türkiye Şebeke ve Teknoloji Direktörü Ara Yıldızlı, konuyla ilgili olarak, ?WiFi üzerinden arama teknolojisi, yeni nesil telefonların gelişimi doğrultusunda ivme kazanmış bir teknoloji. WiFi’ın mobil şebekeler ile entegrasyonu sayesinde, mobil şebekedeki Ses ve SMS servislerini artık WiFi altyapısı üzerinden almak mümkün hale geldi. WiFi üzerinden arama teknolojisinin, uyumlu terminaller ile birlikte yakın zamanda kullanımının yaygınlaşacağı öngörülüyor. Bu doğrultuda, Türkiye?de ilk kez WiFi üzerinden arama yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Vodafone?un global deneyimini Türkiye?ye taşıyarak dünya çapında en son teknolojileri abonelerimize sunmak amacıyla, teknoloji testlerini gerçekleştirmek konusunda öncülük etmeyi sürdüreceğiz.? diye konuştu.