Vivo Xplay 7 parmak izi tarayıcısını ekran altında sunan ilk telefon olabilir

Parmak izi tarayıcısını ekran altına yerleştirmek, teknoloji dünyasında 2017’nin sıcak gündem maddeleri arasında yer alıyor. Apple iPhone X ve Samsung Galaxy Note 8’de parmak izi tarayıcısının ekranın altında olması beklense de, iki telefon da bu beklentiyi karşılayamamıştı. Görünen o ki, bu hedefe ulaşılan ilk cihaz Vivo Xplay 7 olacak.

İnternete sızan ve şirket içi sunumlardan alındığı söylenen görüntüler, Xplay 7’nin ön yüzünün neredeyse tamamının ekranla kaplı olduğunu gösteriyor. Görüntülere bakıldığında parmak izi tarayıcısının da ekranın alt kısmına yerleştirildiği izlenimi oluşuyor.

Sızan görseller, oldukça ince bir telefonu işaret ediyor. Çift arka kamera taşıyan telefonda ön kameranın hemen yanında ise nokta şeklinde bir sensör bulunuyor. Telefonun üst kenarında parmak izi tarayıcısının bulunması da gözden kaçmıyor.

Vivo Xplay 7 üç farklı renk seçeneğiyle gelecek

Yayınlanan görsellerin doğruluğunu garanti etmek mümkün değil. Ancak Vivo’nun Şangay’da gerçekleştirilen MWC’de parmak izi tarayıcısının ekranın altına yerleştirildiği bir prototip sergilediğini unutmamak gerekiyor. Teknolojinin varlığı ve bu konuda bir demo yapılmış olması, Vivo Xplay 7 için ekran altında parmak izi tarayıcısı beklentisini yukarıya çekiyor. Sızan görseller akıllı telefonun altın sarısı, pembe ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olacağını gösteriyor.