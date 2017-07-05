Video: Yeni duyurulan LG G6+’nın yeniliklerini izleyin

LG yakın zamanda duyurusunu gerçekleştirdiği yeni Android telefonu G6+ için resmi ürün videosu yayınladı. Yayınlanan videoda telefonun deniz mavisi ve altın toprak renkli iki farklı renk seçeneği gösterilirken suya ve toza dirençli gövdesi de ön plana çıkarılıyor.

G6+ geçtiğimiz nisan ayında Türkiye’de de satışa sunulan LG G6’nın biraz daha üstün özelliklere sahip versiyonu olarak nitelendiriliyor. Sözünü ettiğimiz iki yeni renk seçeneğinin yanı sıra, G6+ 128 GB dahili hafızayı standart olarak sunuyor. Bunun yanı sıra kablosuz şarj ve 32-bit Hi-Fi Quad DAC ses desteği de standart olarak sunuluyor. Söz konusu özellikler daha önce LG G6’nın sadece belirli bölgelerde satılan versiyonlarında özel olarak geliyordu. Ayrıca kutudan B&O’nun kulaklıkları da çıkıyor.

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Ayrıca telefonun Face Print olarak adlandırılan, muhtemelen yüzle ekran kilidi açmayı sağlayan bir güvenlik yeteneği de mevcut. Google Awareness API ve Covered Lens uyarısı gibi, G6’ya da bir yazılım güncellemesiyle sunulması planlanan özellikler yeni telefonda daha en başta standart olarak sunuluyor.