Video yardımcı hakem teknolojisi 2018 Dünya Kupası’nda kullanılacak

Futbolda teknolojiden ne ölçüde yararlanılacağı konusu uzun süredir tartışılıyor. Bazı liglerde ve turnuvalarda gol çizgisi teknolojisinin uygulanmaya başlanmasının ardından son zamanlarda da video yardımcı hakem teknolojisi test ediliyor.

İlk olarak 2016 Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda ciddi biçimde test edilen teknoloji, daha sonra çeşitli hazırlık maçlarında da uygulanmıştı. Türkiye’de uygulanması da gündemde olan teknoloji, milli takımlar düzeyinde en büyük futbol organizasyonu olan Dünya Kupası’nda da kullanılacak.

Rusya’nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası’nda hakemler, tartışmalı olduğunu düşündükleri pozisyonları saha kenarına giderek ekrandan izleyecek ve nihai kararlarını buna göre verecek. Video yardımcı hakem teknolojisinin 2018 Dünya Kupası’nda kullanılacağı, FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından açıklandı.

Video yardımcı hakem teknolojisi konusunda futbol dünyası fikir birliğine varabilmiş değil

Amerikan futbolu ve basketbol gibi sporlarda benzer teknolojiler uzun süredir kullanılıyor. Ancak futbolda hakemlerin video görüntülerinden yardım alması konusunda henüz bir fikir birliği bulunmuyor. Teknolojinin kullanımını destekleyenler, bu yöntemle hakem hatalarının azalacağını ve haksızlıkların önleneceğini savunuyor. Karşı çıkanlar ise video yardımcı hakem teknolojisinin oyunu yavaşlatacağını ve heyecanını öldüreceğini iddia ediyor. Bütün bu tartışmalara rağmen, söz konusu teknolojinin gelecekte daha da yaygın kullanılması oldukça muhtemel görünüyor.