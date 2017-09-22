Asus geçen ay Tayvan’da küresel tanıtımını gerçekleştirdiği yeni ZenFone 4 serisi Android telefonlarının Avrupa lansmanını İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlediği “We Love Photo” adlı bir etkinlikte gerçekleştirdi. Biz de bu etkinliği yerinden takip ettik, aynı zamanda henüz açılmamış bir ZenFone 4’ü edinme fırsatını da yakaladık. ZenFone 4’ün kutu açılımını birlikte gerçekleştiriyoruz. Detaylı incelemesi de çok yakında Teknoblog’da olacak.

Asus ZenFone 4 cam ve metali buluşturan, parlak cam yüzeye sahip olan bir telefon. ZenFone serisi telefonlar her geçen seriyle birlikte daha da güzel hâle geliyor. Tasarım açısından da doğal olarak, ileri doğru atılmış bir adım niteliğini taşıyor. Yine yuvarlatılmış köşeler, kavisli kenarlar mevcut. 5.5 inç ekrana sahip olmasına rağmen tek elle rahatlıkla kavranıp kullanılabilecek bir telefon. Siyah renkli modeli epey çekici, ancak parmak izini tutma bakımından da epey cömert görünüyor.

Neyse ki, Asus bu telefona sahip olanlar için kutuya bir adet silikon kılıf eklemiş. Böylelikle herhangi bir ek maliyete girmeden, aynı zamanda telefonun tasarımını da gölgelemeyecek şekilde, şeffaf kılıfla telefonu korumaya almak mümkün oluyor.

ZenFone 4 USB-C portuna sahip ve kutudan doğal olarak USB-C kablosu çıkıyor. USB-C portunu görmek güzel. Bunun yanı sıra bir önceki nesil ZenFone modellerinde rastladığımız tarzda, özel tasarlanmış topuzlu kulaklıklar da kutudan çıkıyor.

Asus yeni seriyle birlikte Zen UI kullanıcı arayüzünde de sadeleştirmeye gidiyor. Zen UI 4.0 kulanıcı arayüzü gereksiz unsurlardan arındırılmış, başlangıçta yüklü olarak gelen birçok uygulama ayıklanmış. Bunun yanı sıra arayüze biraz daha saf Android havası katılmış. Yazılıma yapılan dokunuşlar sayesinde yeni seri, daha önce Asus’un telefonlarından uzak duran tüketicilerin de ilgisini daha fazla çekebilir.

Çift arka kameralı ve geniş açılı ön kameranın performansı, telefonun nasıl bir kullanım deneyimi sunduğu ve daha fazla ayrıntı çok yakında yayınlayacağımız detaylı incelemede olacak. Şimdi sizi kutu açılımı videosuya baş başa bırakalım.