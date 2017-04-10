Vestel Toshiba TV birimini satın almayı değerlendiriyor

Japonya’nın önemli şirketlerinden Toshiba’nın TV birimini satmayı değerlendirdiği haberi, geçtiğimiz günlerde Japon ekonomi gazetesi Nikkei tarafından gündeme taşınmıştı. Haberde bazı Çinli üreticilerle birlikte Vestel’in de adı potansiyel alıcılar arasında geçmişti. Vestel Toshiba TV birimini satın alacağına dair iddia üzerine bir açıklama yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada, konunun değerlendirme aşamasında olduğu ve büyüme stratejileri çerçevesinde görüşmelerin yürütüldüğü ifade edildi.

Vestel Toshiba TV üretimi gerçekleştiriyor

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, geçtiğimiz aylarda Toshiba ile lisans anlaşması imzaladıklarını hatırlattı. Manisa’daki Vestel City’de üretilen Toshiba markalı televizyonların Avurpa’daki satış, pazarlama ve tedarik zincirinden sorumlu olduklarını belirten Erdoğan, büyüme stratejileri çerçevesinde yeni fırsatları değerlendirmeye aldıklarını sözlerine ekledi.

Vestel, söz konusu satın alma gerçekleştiği takdirde, büyük ve prestijli bir işin altına imza atmış olacak. Daha önce de Koç grubunun sahibi olduğu Beko, Almanya’nın köklü televizyon üreticilerinden Grundig’i satın almıştı. Eğer Vestel Toshiba TV birimini satın alırsa, televizyon üretimi sektörünün sembol markalarından biri daha bir Türk şirketinin şemsiyesi altındaki yerini alacak.