Verily Study Watch ile sağlık araştırmaları için veri toplayacak

Google’ın çatı şirketi Alphabet, sağlık alanındaki çalışmalarını Verily ile sürdürüyor. Verily Study Watch adını verdiği yeni akıllı saatiyle tıbbi araştırmalarını daha kapsamlı bir seviyeye taşımayı amaçlıyor.

Study Watch, Android Wear ile çalışmıyor. Bu saat üzerinden telefona gelen bildirimleri görmek veya yönetmek de mümkün olmuyor. Saatin temel görevi, “sürekli bakım platformlarının ve klinik araştırmaların başarısı için önemli sağlık verilerini pasif biçimde sürekli olarak toplamak” olarak niteleniyor. Kalp atış hızı, derinin elektriği iletebilme yeteneği ve vücut hareketi söz konusu veriler arasında yer alıyor. Saat kalbin elektrik aktivitelerini ölçebilmek için EKG de çekebiliyor.

Study Watch’ta yuvarlak bir e-ink ekran bulunuyor. Bu ekranda saat ve tarihin yanı sıra kullanıcı için bazı talimatlar gösteriliyor. Verily’den yapılan açıklamada kullanıcılara başka bir bilgi sunulmayacağı belirtilirken, basit arayüz tasarımıyla performansın maksimuma çıkarılmasının amaçlandığı ifade edildi. Saatin tek şarjla 1 haftalık bir pil ömrü sunabildiği belirtilirken, güçlü işlemcisiyle önemli algoritmaları çalıştırabildiğinin altı çizdi. Saatte uygulama veya diğer akıllı saatlerde bulunan işlevler de yer almıyor. Böylelikle sadece sağlık alanındaki profesyoneller için önemli ham verilerin toplanmasına odaklanılıyor.

Verily’den yapılan açıklamada, piyasada çok sayıda giyilebilir ürünün bulunduğu ancak şirketin bunların dışında bir çözüme ihtiyacının olduğu ifade edildi. Saatin büyük araştırma gruplarında kullanılmasını amaçlayan Verily, Study Watch’un sürekli çalışan bir sağlık takibi aracı olarak kabul görmesini bekliyor. Saat, ilk etapta “Kişiselleştirilebilir Parkinson Projesi” çerçevesinde test edilecek.

Verily Study Watch ile “Baseline” projesinde daha çok kişiye ulaşmayı amaçlıyor

Study Watch, Verily’nin “Baseline” projesinde de önemli bir rol oynayacak. Söz konusu proje ile 5 yıl gibi bir süre içinde 10 bin katılımcının sağlık durumunu takip etmeyi amaçlayan şirket, böylelikle gelecekte hastalıkların ve yaşlanmanın daha iyi anlaşılmasına yönelik çalışmalarda kullanılacak bir veri tabanına ulaşmayı hedefliyor.