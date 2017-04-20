Verily hastalık faktörlerini tespit etmek için kapsamlı bir araştırma başlattı

Google’ın çatı şirketi Alphabet’in yaşam bilimleri birimi olan Verily, 10 bin kişinin katılacağı ve dört yıl sürmesi planlanan bir çalışma başlattı. Şirket söz konusu çalışmayla sağlıklı olmaktan hastalığa giden süreci daha iyi anlamayı ve hastalıklar için ek risk faktörlerini tespit etmeyi amaçlıyor.

Alphabet’in yaşam bilimleri birimine bu araştırmada Duke Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi eşlik ediyor. Araştırmaya Stanford Üniversitesi’nin bulunduğu Kaliforniya ve Duke Üniversitesi’nin bulunduğu Kuzey Carolina eyaletlerinden katılımcılar dahil olacak.

Başlatılan çalışma, “Project Baseline” adını taşıyan geniş kapsamlı bir planın ilk girişimi olma niteliğini taşıyor. Projeyle sağlık hizmetleri ve araştırmaları konusunda daha sağlam bir “taban” oluşturulması amaçlanıyor. Araştırma kapsamında genel sağlık verilerinin yanı sıra kan ve tükürük gibi biyolojik örnekler de toplanacak.

Araştırma kapsamında katılımcılardan düzenli klinik ziyaretlerinin yanı sıra kalp atış hızını ve aktivite seviyelerini ölçen özel bir bileklik yardımıyla bilgi alınacak. Buna ek olarak, düzenlenecek anketlerle de katılımcılardan bilgi toplanacak.

Amerikan Kalp Derneği Başkanı Nancy Brown, Project Baseline ile zindelik faktörlerini daha iyi tespit etmeyi amaçladıklarını belirtti. Projenin insan vücudunu daha iyi tanımak için bir fırsat sunduğunu söyleyen Brown, çalışmadan elde edilecek verilerle hastalıkları önlemeye yönelik yeni nesil araçların geliştirilebileceğini sözlerine ekledi.

Projenin hedefleri gerçekleştirilecek kapsamlı araştırmadan alınacak sonuçlarla sınırlı kalmıyor. Uzun vadede sağlık bilgilerinin organizasyonu için yeni araçların testi ve gelişimi amaçlıyor.

Verily geçtiğimiz eylül ayında da ilaç şirketi Sanofi ile büyük bir işbirliğine gitmişti. İki şirket, şeker hastalığının yönetimine yönelik daha iyi araçlar geliştirmek adına 500 milyon dolar yatırım yapmaya karar vermişti. Bu işbirliği, ilaç ve teknoloji şirketleri arasındaki mesafenin kısalmasının en somut örneklerinden biri olmuştu.

Verily başka sağlık projeleri üzerinde de çalışıyor

Üniversitelerle birlikte yürüttüğü kapsamlı araştırma, Alphabet’in yaşam bilimleri biriminin dahil olduğu tek çalışma değil. Şirket, İsviçreli ilaç şirketi Novartis ile birlikte kandaki glikoz seviyesini ölçen akıllı bir lens geliştiriyor.