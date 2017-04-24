uTorrent dünyanın en popüler BitTorrent uygulaması olma özelliğini taşıyor. Biraz yıllanmış bir yapıya dönüşen platformda yakında büyük değişikliklerin gerçekleşmesi planlanıyor. TorrentFreak sitesinde yer alan habere göre, uygulama yakında internet tarayıcısı üzerinde çalışacak.

Söz konusu haberi, BitTorrent’in kurucusu Bram Cohen katıldığı Steal This Show isimli podcast’te verdi.

Bu hamle gerçekleştirdiği takdirde servis daha iyi bir çevrim içi akış desteği sağlayacak. Mevcut istemci, hâlâ bu konuda sorunlar yaşıyor. Yeni yaklaşımın geliştiricilere daha fazla modern teknolojiye erişim ve daha fazla özellik sunma imkanı vermesi bekleniyor. Şirketin artık işlemeyen Maelstorm isimli tarayıcısından alınan unsurların da yeni sistemde boy göstermesi öngörülüyor.

uTorrent yeni istemciyi kullanıcılara sunma konusunda aceleci davranmayacak

uTorrent yenilenen istemcisini son kullanıcılara sunma konusunda aceleci davranmayacak. Bram Cohen, insanların servisi uzun zamandır kullandığının ve sevdiğinin farkında olduklarını belirtti. Yeni güncellemenin varlığını kullanıcılara yavaş yavaş hissettireceklerini söyleyen Cohen, servisin sunduğu deneyimi alt üst etme gibi bir niyetlerinin olmadığının altını çizdi. Cohen, yeni versiyonun çıkışı için bir takvim açıklamadı.