Üçüncü nesil iPad desteği Türkiye ve Kaliforniya dışında sona eriyor

Apple tarafından “yeni iPad” olarak nitelenen üçüncü nesil iPad, 2012’de tanıtılmıştı. Söz konusu tabletin üretim ömrü fazla uzun olmamış ve Cupertino merkezli şirket 2012’de tabletin üretimini sonlandırmıştı. Apple, üretimi sonlandırmasından 5 yıl sonra söz konusu modele verdiği desteği de sona erdiriyor.

Apple’dan çalışanlara ve yetkili servislere gönderilen notta, 31 Ekim itibarıyla iPad 3’ün Wi-Fi ve hücresel bağlantıya sahip versiyonlarının desteklenen cihazlar listesinden çıkarılacağı belirtildi.

Kısacası, Apple’ın resmi servis kanalları bundan böyle iPad 3’ü tamir etmekle yükümlü olmayacak. Ancak Apple’ın merkezinin de bulunduğu ABD’nin Kaliforniya eyaletinde ve Türkiye’de söz konusu modele verilen destek devam edecek. Şirketten yapılan açıklamada, bu durumun Kaliforniya ve Türkiye’deki yasalardan kaynaklandığı belirtildi.

Üçüncü nesil iPad tanıtımından 7 ay sonra “ıskartaya çıkmıştı”

Üçüncü nesil iPad 2012’nin mart ayında tanıtılmış, ancak sadece 7 ay sonra yerini dördüncü nesil iPad’e bırakmıştı. Söz konusu tablet, Apple’ın 30 pin konvektör kullandığı son iPad modeli olmuştu. Apple, dördüncü nesil iPad ile tablet ailesinde de Lightning konvektörünü kullanmaya başlamıştı..