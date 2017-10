Assassin’s Creed: Origins, yakında oyuncularla ile buluşacak. Oyunun çıkışı için geri sayımda sona yaklaşılırken, yapımcı Ubisoft da yeni detaylar açıklamaya devam ediyor. Şirket, son olarak oyunun ücretsiz ve ücretli indirilebilir içeriklerine ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Origins, 27 Ekim’de PC, PS4 ve Xbox One için yayınlanacak. Oyunun Xbox One X versiyonu da 7 Kasım itibarıyla raflardaki yerini alacak.

Oyun için hazırlanan “sezonluk bilet” ABD’de 40 dolar karşılığında satılacak. Bu bilet, 110 dolar karşılığında satılacak Gold Edition ile de oyunculara ulaştırılacak. Bazı indirilebilir içeriklere sadece sezonluk bilet sahipleri erişebilecek. Calamity Blade gibi silahlar veya oyun parası olarak kullanılan 500 Helix Credits gibi indirilebilir içerikler sadece bu pakette oyunculara sunulacak. Bu paket oyunla eş zamanlı olarak çıkacak. Kasım ayında yayınlanacak Roman Centurion ve Horus paketleri de oyunculara yeni kostümler, silahlar ve kalkanlar getirecek.

The Hidden Ones ve The Curse of the Pharaohs adını taşıyan genişleme paketleri de sezonluk biletin parçası olarak önümüzdeki yılın ocak ve mart aylarında yayınlanacak. The Hidden Ones’ta oyuncular Origins’in bitiminden yıllar sonra Roma ordularına karşı savaşacak. The Curse of the Pharaohs’ta ise daha doğaüstü bir tema işlenecek. Oyuncular yeniden canlanan Mısır firavunlarına ve Mısır mitolojisindeki varlıklara karşı mücadele edecek. The Curse of the Pharaohs’ta oyuncuların yetenekleri de gelişecek.

Assassin’s Creed: Origins ile ücretsiz olarak sunulacak paketler ise The Trials of the Gods ve The Nomad’s Bazaar adını taşıyor. Oyunun yayınlanmasıyla birlikte indirilebilecek olan The Nomad’s Bazaar paketinde oyunculara günlük görevleri yerine getirmeleri karşılığında ödül verilecek. The Trials of the Gods ise oyunun çıkışından 15 gün sonra yayınlanacak. Bu pakette oyuncular zamanlı etkinliklerle Mısır tanırlarına karşı mücadele edecek.

Assassin’s Creed: Origins oyuncuları farklı oyun modları da indirebilecek

Assassin’s Creed: Origins oyuncuları ekstra paketlere ek olarak farklı oyun modları da indirebilecek. Daha önce duyurulan Discovery Tour isimli oyun moduna ek olarak, Photo ve Horde adını taşıyan iki mod daha oyuncuların karşısına çıkacak. Photo Mode, tahmin edilebileceği üzere, oyun fotoğraflarını başka oyuncularla paylaştırmayı kolaylaştıracak. Bu mod oyunla eş zamanlı olarak yayınlanacak. Discovery Tour ve Horde modları ise 2018’de oyuncularla buluşacak.