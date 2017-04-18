Popüler ulaşım servisi Uber’in ismi son zamanlarda genellikle “skandal” olarak nitelenebilecek olaylarla birlikte anılıyor. Şirket önemli yöneticilerini bünyesinde tutmakta da sıkıntı yaşıyor. Uber sürücüsüz otomobil programının önemli isimlerinden biri olan küresel araç programlarından sorumlu başkan yardımcısı Sherif Marakby ile de yollarını ayırdı.

Marakby, Uber’e henüz geçtiğimiz yılın nisan ayında katılmıştı. Daha öncesinde 25 yıl boyunca Ford’da görev yapan tecrübeli yönetici, küresel elektronik ve mühendislik direktörlüğüne kadar yükselmişti. Marakby, Uber’e katıldığı dönemde yaptığı açıklamada güvenlik konusuna odaklandığını belirtmiş ve trafik kazalarının genç ölümlerinin en yaygın sebebi olduğuna dikkat çekmişti.

Uber’in mevcut sürücüsüz otomobil çalışmalarının yönetiminden ve kullanıma sunulmasından sorumlu olan Marakby, çalışmalarda bir sonraki aşamaya ulaşmadan önce ayrılma kararı aldı.Tecrübeli yönetici, otonom sürüşün kariyeri boyunca çalıştığı en ilginç alanlardan biri olduğunu söyledi. Marakby herkes için daha güvenli bir gelecek hedefine katkıda bulunmuş olmaktan duyduğu mutluluğun da altını çizerken, ayrılığının sebebine dair bir bilgi vermedi.

Uber sürücüsüz otomobil çalışmalarına katkısı için Marakby’ye teşekkür etti

Uber’den Marakby’nin ayrılığına ilişkin yapılan açıklamada da fazla detay paylaşılmadı. Şirket konuya ilişkin olarak TechCrunch sitesine bir açıklama gönderdi. Açıklamada Marakby’nin deneyim ve bilgisinin sürücüsüz otomobilleri gerçeğe dönüştürme konusunda önemli bir katkı sağladığı ifade edildi.

Uber bir süredir önemli üst düzey yöneticilerini kaybediyor. Ürün ve büyümeden sorumlu başkan yardımcısı ile iletişim ve yapay zekâ birimi başkanları şirketten kısa süre önce ayrılmışlardı.