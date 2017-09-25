Uber Londra yollarında faaliyet göstermesi için gerekli lisansı yenilemek için yaptığı başvuruya olumsuz yanıt almıştı. Bu cevabın ardından 30 Eylül itibarıyla İngiltere’nin başkentindeki operasyonunu durdurma tehlikesiyle karşı karşıya kalan şirket, kararın değiştirilmesi için Change.org üzerinde bir imza kampanyası başlattı.

Kampanyada Londra Ulaştırma Dairesi’nden (TfL) kararı geri çevirmesini isteyen şirket, Londra’daki kullanıcılarına kampanyayı yoğun biçimde tanıtıyor. TfL, Uber’in lisansını “kamu emniyeti ve güvenliği” açısından riskli gördüğü gerekçesiyle yenilememişti. Yapılan açıklamada, Uber’in yönetim anlayışına da eleştiri getirilmişti.

Londra’da 3.5 milyon kullanıcısı olduğunu hatırlatan Uber, yasağın müşteri seçimlerini kısıtladığını iddia etmişti. İmza kampanyası için hazırlanan metinde şu ifadeler kullanıldı: “Eğer karar değişmezse, 40 binden fazla sürücümüz işinden olacak. Ayrıca milyonlarca Londralı yaygın ve uygun fiyatlı bir ulaşım seçeneğinden mahrum kalacak.”

Uber Londra faaliyetlerini itiraz sürecinde devam ettirebilir

Uber Londra operasyonunu sürdürmek için başlattığı kampanyada hâli hazırda 758 bin imzaya ulaşmış durumda. Şirket, 1 milyon imza topladıktan sonra dilekçeyi Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’a sunacak. Ancak Khan bu dilekçeye nasıl yaklaşacağının işaretini şimdiden vermiş durumda. Londra Belediye Başkanı olarak yenilikçi şirketlere kapısının daima açık olduğunu belirten Khan, yenilikçi olmanın kurallara uymamanın bahanesi olamayacağını dile getirdi.

Uber Londra operasyonunu mevcut lisansının dolduğu 30 Eylül tarihinden sonra da itiraz süreci boyunca devam ettirebilecek.