Uber Londra Ulaştırma Dairesi’nin (TfL) taşıma lisansını yenilememeye yönelik kararına resmen itiraz etti. Şirket itiraz için gerekli belgeleri Westminister Sulh Ceza Mahkemesi’ne sundu. İtiraz sürecinin resmi olarak başlamasıyla birlikte şirketin Londra’daki faaliyetleri yeniden yasal bir zemine oturmuş oldu.

Uber, itirazı mahkeme tarafından değerlendirilirken İngiltere’nin başkentinde yolcu taşımaya devam edebilecek. Mahkemenin Uber’in itirazını 11 Aralık’ta değerlendirmesi bekleniyor.

Şirketin Londra’daki faaliyet lisansının süresi 30 Eylül itibarıyla dolmuştu. TfL, şirketin “insan taşımaya uygun” bir servis olmadığını belirtmişti. Ancak Uber’in başkentteki operasyonu tüm yasal süreçler tamamlanıncaya kadar devam edecek. Bunun da 1 yıl veya daha uzun sürmesi bekleniyor.

Uber sözcüsü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Resmi olarak itirazımızı sunmamızla birlikte Londralılar uygulamamızı kullanmaya devam edebilecek. Biz de bu süreçte TfL ile yapıcı görüşmeleri sürdürmeyi amaçlıyoruz. Yeni CEO’muzun da dediği gibi, işleri düzeltmeyi kararlıyız.”

Dara Khosrowshahi, geçtiğimiz ay Uber’in CEO koltuğuna oturmuştu. Şirketin geçmiş davranışları için özür dileyen Khosrowshahi, değişim sözü vermişti. Uber CEO’sunun açıklaması, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan tarafından da takdirle karşılanmıştı.

Uber CEO’su ekim ayının ilk günlerinde Londra’ya gelmiş ve TfL yetkilileriyle görüşmüştü. Taraflar görüşmeyi, “yapıcı” olarak nitelemişti.

TfL tarafından daha önce yapılan bir açıklamada, Uber’in şikayetlere olan yaklaşımı eleştirilmişti. Şirketin sürücülerinin tıbbi ve adli kontrolleri konusunda yeterince ciddi davranmadığı da TfL tarafından yöneltilen eleştirilerden biri olmuştu.

Uber Londra halkını ikiye bölmüştü

Uber Londra halkını da ikiye bölmüştü. Yüz binlerce kişi, Londra Belediye Başkanı’nın lisans yenilememe kararının geri çekmesini talep eden bir dilekçeye imza atmıştı. Anketler Londralıların bir bölümünün de kararı desteklediğini gösteriyor. Londra’nın meşhur siyah taksilerinin sürücüleri Uber’i fiyatları yapay biçimde sürdürülebilir olmayan bir seviyeye çekmekle suçlarken, şirket uygulamasının şehirde 3.5 milyon kişi tarafından kullanıldığına dikkat çekiyor.