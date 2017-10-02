Uber Kuzey Avrupa Bölge Müdürü Jo Bertram, şirketten ayrılma kararı aldı. Söz konusu karar, Londra Ulaştırma Dairesi’nin (TfL) şirketin faaliyet lisansını yenilememesinin ardından alındığı için dikkat çekiyor.

TfL lisans yenilememe kararını değiştirmediği takdirde Uber, Avrupa’daki en büyük ve kârlı pazarlardan birindeki operasyonlarına son vermek zorunda kalacak. Şirketin itirazı hâlâ görüşülüyor. Süreç nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, yaşananların Uber adına pek iyi olmadığı söylenebilir. Ağustos ayının sonlarında yeni CEO’suna kavuşan şirket, yılın büyük kısmını imajına vurulan darbeleri düzeltmek için harcadı.

Bertram kararını çalışma arkadaşlarına bir e-posta aracılığıyla duyurdu. Şirketin Avrupa’da bir yüz değişikliğine ihtiyaç duyduğunu söyleyen Bertram, yerine bir atama yapılana kadar birkaç hafta daha şirketteki görevini sürdürecek. Bu süreçte şirketin Birleşik Krallık operasyonlarında Londra sorumlusu Tom Elvidge de sorumluluk üstlenecek.

Uber’in içinde bulunduğu problemlerin farkında olduğunu söyleyen Bertram, ayrılığını daha uygun koşullar altında duyurmuş olmayı umduğunu belirtti. Bertram, kararında heyecan verici yeni bir fırsatın da önemli rol oynadığını dile getirdi.

Bertram, Uber Kuzey Avrupa Bölge Müdürü olmadan önce şirketin Londra ofisinin genel müdürlüğünü üstlenmişti. Bertram daha sonrasında şirketin Birleşik Krallık genelindeki büyümesinde önemli bir rol oynamıştı.

Uber Kuzey Avrupa bölgesinde 10 ülke bulunuyor

Uber Kuzey Avrupa bölgesinin çatısı altında 10 ülke bulunuyor. Bölgede görev yapan Uber çalışanı sayısı ise 300.