Uber, İngiliz bankası Barclays ile işbirliğine giderek kendi markasını taşıyan ilk kredi kartını duyurdu. Söz konusu kredi kartıyla restoranlarda, otellerde ve Uber ile yapılacak yolculuklarda puan kazanılabilecek. Uber kredi kartı için başvuruları önümüzdeki aydan itibaren uygulaması üzerinden alacak. Söz konusu kredi kartı, ABD’de dağıtılacak.

Uber’den yapılan açıklamada, kartın onay sürecinin dakikalar içinde tamamlanacağı ve hemen Uber uygulamasındaki ödeme cüzdanına eklenebileceği belirtildi. Fiziksel kredi kartı ise 1 hafta içinde teslim edilecek. Yıllık ücreti olmayan kredi kartı, ilk 90 gün içinde 500 dolar harcandığı takdirde kullanıcılara 100 dolar bonus hediye edecek.

Restoranlarda, paket servislerde ve barlarda hesabın yüzde 4’ü oranında puan vadeden kredi kartı, otellerde ve Airbnb’de yüzde 3 oranında puan veriyor. Spotify gibi çevrim içi müzik servislerinde ve video servislerinde ise yüzde 2 puan armağan edilecek. Diğer işlemlerdeki puan oranı ise yüzde 1 olacak. Kart sahiplerine Netflix, Spotify ve Amazon Prime’da kullanabilecekleri 50 dolarlık bir abonelik kredisi de armağan edilecek.

Uber kredi kartı sunan ilk ulaşım servisi değil

Uber kredi kartı sunan ilk özel ulaşım servisi değil. Daha önce de Lyft, Delta ile işbirliğine gitmiş ve yolcularına mil kazandırmıştı. American Express de ödül sistemi kapsamında ücretsiz Uber yolculukları armağan etmişti.