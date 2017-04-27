Uber güncellemesi kullanıcı puanını görmeyi kolaylaştırıyor

Uber’de sadece yolcular sürücülere not vermiyor. Sürücüler de araçlarına binen yolcuları davranışlarına göre puanlayabiliyor. Ancak kullanıcıların bugüne kadar aldıkları puanları görebilmeleri için Uber uygulamasının derinlerine inmesi gerekiyordu. Ancak son Uber güncellemesi ile kullanıcı puanı, çok daha görünür bir noktada gösterilmeye başlıyor. Artık Uber kullanıcıları puanlarını uygulamanın ana menüsünde, isimlerinin hemen altında görebilecek.

Uber de yolcu puanlarını görmek hiçbir zaman kolay değildi. Uygulamanın derinliklerine gömülen puanlara sadece talep sonucunda erişilebiliyordu. Uber’den yapılan açıklamada, puanların daha görünür hâle gelmesiyle birlikte yolcuların da daha iyi davranmaya teşvik edilmesinin amaçlandığı belirtildi. Sürücülerin yolcularına güvenli ve keyifli bir yolculuk yaşatmak için elinden geleni yaptığını söyleyen şirket, aynı davranışı yolculardan da beklediğinin altını çizdi.

Uber puanlama sisteminde de UberPool servisine uygun bazı değişiklikler gerçekleştiriyor. Birkaç yolcunun bir arabayı paylaştığı UberPool, yolcular için uygun fiyatı nedeniyle oldukça popüler. Ancak sürücülerin aynı hisleri paylaştığını söylemek mümkün değil. Sürücülerin rahatsızlığını dikkate alan şirket, puanlama sistemini onlara uyacak biçimde değiştirdi.

Eğer bir UberPool yolcusu sürücüye beş yıldızın altında bir not verirse, yolcunun karşısına çeşitli seçeneklerin bulunduğu bir sebep listesi çıkıyor. “Yanlış rota”, “fazla yolcu alımı”, “yolculuk arkadaşının davranışı” gibi seçenekler arasından seçim yapılabiliyor. Sorunun temeli yolcu davranışı veya yanlış rota gibi bir problemse Uber bunu sürücünün puanına yansıtmıyor.

Uber güncellemesi şirketin diğer değişiklikleriyle örtüşüyor

Yapılan güncellemeler, Uber’in son zamanlarda yaptığı diğer değişikliklerle de paralellik gösteriyor. Şirket, kısa süre önce sürücülerine yönelik şikayetleri değerlendirme süreçlerinde değişikliğe gitmişti. Uber, topluluk kurallarına da yolcuların servisten engellenmelerine neden olacak davranışların listesini ekledi.