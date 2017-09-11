Twitter kullanıcıları kimi zaman düşündüklerini anlatabilmek için 140 karakterden fazlasına ihtiyaç duyabiliyor. 140 karakter sınırının etrafından dolaşmak isteyenler, bir metni resim olarak tweete eklemek veya “flood” olarak anılan tweet serileri oluşturmak gibi yolları seçebiliyor. Twitter tweet serisi oluşturanların işini kolaylaştıracak bir özelliği test ediyor.

Mikro blog servisinin test ettiği yeni özellik, The Next Web sitesinin sosyal medya direktörü Matt Navarra’ya gönderilen ekran görüntüleri sayesinde ortaya çıktı. Twitter Android uygulamasından alınan ekran görüntülerinde kullanıcıların tweet serisini tek bir yazım ekranı üzerinden oluşturabildiği görülüyor.

Yazım işleminin tamamlanmasının ardından Twitter, tweetleri 140 karakter sınırına uygun şekilde ayırıyor. Mikro blog servisi, her tweetin sonunda serinin kaçıncı tweetinde olunduğunu ve toplam karakter sayısını da gösteriyor. “Tweetle” butonuna basıldığında ise tweetler aynı anda gönderiliyor.

Twitter tweet serisi oluşturma özelliğini kapalı bir grupta test ediyor

Twitter’dan konuya ilişkin bir açıklama gelmiş değil. TechCrunch sitesi ise özelliğin kapalı bir grup içinde test edildiğini belirtiyor. Tweet serisi oluşturmanın kolaylaşması, meramını uzun uzun anlatan Twitter kullanıcılarını sevindirecek bir özellik olacağı söylenebilir.